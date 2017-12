Cinque giorni di fila di polveri sottili finite oltre la soglia di allarme

di Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Cinque giorni di fila dioltre la soglia di, toccando anche i 119 microgrammi per metro cubo. E seppure in misura minore, anche ad Adria l'aria è tuttaltro che buona. Per quanto la pioggia dovrebbe dare un aiuto, il problema esiste e si vedrà se iadotteranocome altri colleghi dellaIl giorno di Natale a Rovigo tirava davvero una pessima aria. Le polveri sottili lunedì 25 hanno toccato valori da maglia nera, con parametri che hanno raggiunto quota 119 microgrammi per metro cubo, oltre il doppio del consentito. Valori bel oltre i limiti tollerabili anche nei cinque giorni precedenti. A correre ai ripari, ora, dovranno essere i sindaci, con ordinanze per limitare gli effetti negativi dell'inquinamento. «Servono dei provvedimenti mirati dei sindaci - interviene il consigliere di Fare, Antonio Rossini - per esempio nella zona di San Sisto e di Borsea: quest'ultima a fine luglio è risultata l'area più inquinata del Polesine»...