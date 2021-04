Umberto Casellato chiude dopo tre anni e mezzo la sua guida della FemiCz Rovigo

ROVIGO - Finisce dopo tre anni e mezzo l'avventura di Umberto Casellato sulla panchina della FemiCz Rovigo. La società e l'allenatore hanno deciso consesualmente di non prolungare il rapporto professionale che era in scadenza il 30 giugno 2021. «Con l’obiettivo di raggiungere il massimo risultato per la stagione in corso - afferma la nota della Rugby Rovigo - la società rivolge al tecnico trevigiano i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la professionalità e la dedizione sempre profusi nel corso di questi tre anni e mezzo. Ad Umberto Casellato vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera».