Rovigo festeggia la promozione con una tre giorni. Le date e il programma

ROVIGO - Sabato 22 aprile, con inizio alle 15.30, lo stadio comunale "W. Martire" di Dolo ospiterà la finale del trofeo Veneto di Prima Categoria tra Rovigo e Città di Asolo. Inizialmente prevista per mercoledì 19, alle 20.30, è bastata una telefonata tra le due società per decidere lo spostamento. «Una telefonata velocissima - dice Andrea Bimbatti, direttore generale del Rovigo - dove il sì' è arrivato subito anche da parte del club trevigiano. Dopo di che abbiamo sentito la Figc Veneto che ci ha indicato l'orario, quello del campionato, cioè alle 15.30. In questa maniera, pensiamo che ci sarà una maggiore affluenza allo stadio di Dolo da parte di entrambe le tifoserie. Sicuramente, come fatto per il ritorno della semifinale contro il Savio a Rustega di Camposampiero, organizzeremo un pullman». Prima della finale di Coppa, si disputerà l'ultima partita di campionato, il 16, al "Gabrielli", contro il Codevigo. «Chiuderemo un'annata straordinaria in casa - continua Bimbatti - Il mister, ma non solo, ci tiene a terminare il torneo mantenendo l'imbattibilità casalinga, che dura dal 3 ottobre 2021».

Intanto è andata bene anche l'ultima trasferta, in quel di San Pietro in Volta. «È stata una bella giornata di sport, perché alla mattina hanno giocato le formazione degli Allievi, e da parte della società del Nuovo San Pietro, accoglienza, ospitalità e sportività sono state indimenticabili. Abbiamo invitato la società veneziana ad una delle tre serate di festa che abbiamo organizzato».

GRANDE FESTA

Sì, perché la società presieduta da Monica Nale per festeggiare la vittoria del campionato ha organizzato, allo stadio "Gabrielli", tre giorni di musica, allegria e buon cibo dal 21 al 23 aprile. Un evento dedicato allo sport, al divertimento e alla cucina, tre elementi che renderanno la salita in Promozione una festa nella festa, aperta a tutti. Ci sarà un'area bimbi, un mini-luna park con giostre che approderanno apposta per l'occasione, un'area concerti con tre coverband italiane (dei Queen, Coldplay e di Vasco Rossi), e un'area truck food con leccornie varie. E c'è già chi sogna un ritorno da Dolo, sabato 22, con il Trofeo Veneto di Prima Categoria; al "Gabrielli" si potrebbe festeggiare una storica doppietta, Campionato e Coppa.

IL FUTURO

Dopodiché bisognerà pensare all'immediato futuro, che si chiama Promozione. «Certamente - conclude Bimbatti - Tra le tappe preliminari c'è anche un incontro con il sindaco per fare chiarezza sul Gabrielli', perché ad oggi non abbiamo ancora nessuna convenzione».