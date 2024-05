ROVIGO Sono 1.586 gli studenti e le studentesse che dal prossimo 19 giugno affronteranno in Polesine l'esame di Stato, la maturità come si chiamava una volta. La maggior parte dei maturandi (648) frequenta istituti tecnici, mentre 606 sosterranno le prove d'esame liceali e 332 alunni quelle degli indirizzi di studio degli istituti professionali.

Solo le province di Rovigo e Vicenza, in Veneto, contano più candidati negli istituti tecnici rispetto ai licei. Nel territorio regionale sono complessivamente 37.350 i maturandi delle scuole statali e 2.083 quelli delle paritarie (nessuno in Polesine) che sosterranno l'esame. A questi vanno aggiunti 42 studenti che frequentano percorsi quadriennali. I candidati esterni, che hanno svolto un percorso di istruzione autonomo, per essere ammessi dovranno sostenere delle prove preliminari.

In tutto sono 1.963 le classi delle scuole statali venete (94 in provincia di Rovigo) che si stanno preparando all'esame di Stato di fine ciclo. Quindi si prevedono più di 900 commissioni, organizzate dagli Uffici di ambito territoriale. E il Veneto, fa sapere in un comunicato stampa l'Ufficio scolastico regionale, ha quasi concluso la predisposizione delle commissioni d'esame. Le commissioni sono composte, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, e da tre membri esterni e un presidente (provenienti da altre scuole) per entrambe le classi abbinate. La prima riunione di ogni commissione è in calendario il 17 giugno con l'insediamento dei commissari.



COME È STRUTTURATO



Dopo che nell'anno scolastico 2022-2023 l'esame di Stato è tornato alla normalità, cioè alle norme vigenti prima della pandemia di coronavirus, anche quest'anno si conferma lo stesso impianto, con due prove scritte a carattere nazionale (decise dal ministero) e un colloquio, che riguarda anche l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica. Si tratta di un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare per valutare sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite, sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Il colloquio prenderà il via da uno spunto iniziale scelto dalla commissione: questa è la fase d'esame in cui valorizzare il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare i temi più significativi di ciascuna disciplina, indicati nel documento del consiglio di classe di ciascun alunno. Nell'ambito del colloquio, inoltre, il candidato espone anche l'esperienza nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) svolta durante gli studi.