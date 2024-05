ROVIGO - Un cellulare e due tablet. È questo il materiale sequestrato a Enrico Mantoan, il quarantaduenne indagato per essere uno dei presunti Fleximan del Polesine. A renderlo noto è il suo avvocato, Giorgia Furlanetto che in una nota riferisce che «non corrisponde al vero quanto scritto da alcuni quotidiani in merito a una sua confessione. Né corrisponde al vero il fatto che siano stati sequestrati presso la sua abitazione attrezzi e arnesi. Nel corso della perquisizione, avvenuta la scorsa settimana, Enrico si è dimostrato estremamente collaborativo con le forze dell'ordine intervenute che hanno sequestrato unicamente un cellulare e due tablet. Sappiamo che molti vogliono contribuire e sostenerlo. Tanti si stanno già organizzando spontaneamente in raccolte fondi per sostenerne le spese. A breve faremo sapere come fare nella massima trasparenza».

La legale di Mantoan continua spiegando che «Enrico è sereno e ringrazia tutti coloro che gli stanno dimostrando grande solidarietà e sostegno. Il suo nome, la sua foto, addirittura il suo indirizzo di casa sono stati buttati in prima pagina senza tener conto che si tratta di un ragazzo che a oggi è un semplice indagato. Enrico non è un criminale da prima pagina, ma un ragazzo che si è sempre speso nel volontariato e nell'aiutare il prossimo, dalle collette alimentari a favore delle persone in difficoltà, all'aiuto che ha portato alle zone terremotate in Abruzzo e alluvionate in Emilia. L'esperienza che più lo ha formato, umanamente e civicamente, sono gli anni trascorsi come volontario nei vigili del fuoco. Riteniamo pertanto vergognoso l'accanimento e la campagna diffamatoria messa in campo da certa stampa a causa del suo orientamento politico come esponente di Forza Nuova. Segno evidente che secondo certa stampa politicamente orientata, se non sei di sinistra non deve esserti riconosciuto neppure la presunzione di innocenza, che è tra i cardini del processo penale moderno e patrimonio della nostra cultura giuridica».

Furlanetto conclude che «a causa dell'assedio e dell'invadenza dei media che» sabato «hanno preso di mira la sua abitazione si è visto costretto ad allontanarsi per un po', preferendo esser circondato da amici anziché dalle telecamere. Molte sono le inesattezze comparse sulla stampa in questi giorni. È stato persino definito un senza fissa dimora, in realtà è un lavoratore che da un paio di anni risiede in un grazioso monolocale, comodo al luogo di lavoro».



GLI EPISODI

Mantoan è sospettato di aver messo a segno cinque degli otto attentati realizzati in Polesine, rimarrebbero fuori le tre volte nelle quali è stato abbattuto il rilevatore di velocità a Barucchella. All’uomo sono contestati i danni al velox che attraversa il centro di Bosaro, tagliato ben due volte, la prima il 19 maggio e successivamente il 19 luglio 2023, i rilevatori segati a Corbola e a Taglio di Po la notte della vigilia di Natale, infine a Rosolina il 3 gennaio di quest’anno.

Nel frattempo i sindaci delle municipalità interessate, dopo aver ringraziato i carabinieri per il lavoro svolto, sono pronti a costituirsi parte civile in un eventuale processo. «Attendiamo l'esito delle indagini, ma stiamo valutando il da farsi per i danni subiti dall'intera collettività - dichiara Michele Domeneghetti per Corbola - ci confronteremo con i colleghi per un'azione legale collettiva». «Al momento c'è un indiziato - spiega Michele Grossato, di Rosolina - di certo credo sia un ragionamento da buon padre di famiglia quello che chi causa un danno a un bene pubblico, poi paghi, senza che questi costi ricadano su tutti i cittadini».

Sulla stessa linea il sindaco di Bosaro, Daniele Panella, peraltro a fine mandato: «Ritengo sia giusto unirsi ai colleghi nel caso di un’azione collettiva, a iniziative collettive costituendosi parte civile».