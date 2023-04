Porto Tolle fa il bis: dopo il campionato di calcio vince anche la Coppa Polesine

BOTTRIGHE - Doppietta per il Porto Tolle 2010 che dopo il campionato di Terza categoria di calcio, alza anche l’11ª Coppa provinciale “Memorial Clelio Mazzo”, battendo per 1-0 l’Arianese in finale.

Nell’accogliente cornice dell’impianto di Bottrighe (gestito meravigliosamente dal Bocar Juniors), con un pubblico straripante di circa 700 persone sugli spalti, a risolvere la finalissima ci pensa Lezzoli nella ripresa, subentrato da quattro minuti, in una gara molto equilibrata.

Adesso resta da disputare la Supercoppa tra le due squadre, Porto Tolle per il triplete e per l’Arianese la rivincita.