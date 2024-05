PORTO VIRO - Aggredito e minacciato per pochi euro: questa è la spiacevole avventura accaduta nella serata di lunedì ad un ragazzo di Porto Viro che si è visto, suo malgrado, protagonista di una vicenda che non fa altro che alimentare il clima di preoccupazione già ampiamente presente in città.

Secondo quanto testimoniato dal giovane, un trentenne di Porto Viro attualmente impegnato come docente presso l’Ipsia Marchesini di Rovigo, il tentativo di aggressione è avvenuto verso le 22.30 proprio di fronte all’uscita dello sportello della filiale portovirese di Banca Adria che si trova nella galleria coperta di corso Risorgimento, vicino al locale Siné. Qui il ragazzo si era recato da solo per depositare una somma di denaro ricevuta per il compleanno e, non appena arrivato, avrebbe visto avvicinarsi due uomini di nazionalità straniera.



GLI SCONOSCIUTI

Di colpo, spaventato dall’incedere della coppia, il ragazzo ha preso in mano il telefono e ha chiamato un amico, sperando che la mossa facesse desistere qualsiasi tipo di azione da parte dei due. Una volta finita l’operazione allo sportello il giovane è uscito, sempre rimanendo con il telefono in vivavoce mentre parlava con l’amico, e si è infilato in auto. Non appena è salito, però, un’automobile l’ha raggiunto e bloccato nel parcheggio fermandosi proprio dietro alla sua vettura, impedendogli dunque il passaggio.



LA MINACCIA

«Dal veicolo è poi sceso un uomo - racconta il ragazzo - e con fare insistente mi ha chiesto se potessi abbassare il finestrino perché doveva parlarmi: ovviamente ho capito subito che poteva trattarsi di un tentativo di furto e mi sono guardato bene dal tirare giù il vetro, limitando a rispondergli dall’interno della mia auto».

L’uomo avrebbe dunque chiesto in maniera abbastanza minacciosa dei soldi per poter fare rifornimento all’auto e, vedendosi negata la richiesta, si sarebbe agitato ulteriormente. Spaventato dalle possibili conseguenze il giovane portovirese ha minacciato l’uomo di chiamare le forze dell’ordine, qualora non se ne fosse andato e spostando la propria auto che impediva l’uscita del ragazzo dal parcheggio. «Sentendo queste parole l’uomo se ne è tornato immediatamente in macchina ed è scappato via in un attimo, lasciandomi per qualche minuto allibito dalla scena che mi si era presentata davanti agli occhi» racconta il giovane, ancora scosso dallo spiacevole incontro. Poi ricorda: «La cosa che più mi ha turbato è stato di essermi sentito solo e in balia degli eventi nella mia stessa città, che ho sempre considerato sicura, almeno fino a ieri sera».



IL PRECEDENTE

Si tratta dell’ennesimo caso accaduto nelle ultime settimane a Porto Viro: infatti è notizia di pochi giorni fa che poco lontano, nella stessa via, proprio di fronte alla Sala Eracle è avvenuto un furto in pieno giorno: è infatti stata sottratta ad una passante la propria borsetta, sempre da due uomini di nazionalità straniera che hanno strattonato la donna fino a portarle via l’oggetto in questione. Uno dei problemi collaterali è che, in gran parte dei casi, i cittadini non si recano a denunciare l’accaduto.