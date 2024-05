ROVIGO - Uno, nessuno, centomila. Ma quanti Fleximan ci sono in realtà? Dalla scena captata dalle telecamere di Rosolina sembrerebbe che siano almeno 3: mentre uno era impegnato a tagliare con il flessibile, un altro indirizzava la caduta del palo nella direzione voluta. Il terzo, rimasto poco più in là con l'auto accesa, avrebbe aspettato i due compagni di ventura prima di dileguarsi nella notte. In attesa che le indagini facciano il proprio corso Enrico Mantoan, l'uomo indagato dalla Procura di Rovigo di essere il Fleximan polesano ha rotto il silenzio rilasciando una lunga intervista a Libero: «Dopo la diffusione delle mie foto sui giornali e alla tv, molti mi riconoscono al bar e per strada, mi fotografano, mi chiedono addirittura un selfie. Mi hanno chiesto di partecipare a trasmissioni televisive, mi vogliono in radio, mi inseguono per intervistarmi. Mi sembra tutto così irreale e strano. Stanno semplicemente facendo delle indagini e io sono semplicemente indagato, nulla di più».

Una lunga chiacchierata in cui Mantoan parla anche di velox: «Nella maggior parte dei casi si tratta di strumenti utilizzati unicamente per fare cassa, non certo per tutelare la sicurezza. Se l’obiettivo fosse realmente la sicurezza, i Comuni si impegnerebbero in primis nella manutenzione delle strade, che rimangono piene di buche e non vengono asfaltate».

Per difenderlo l'avvocato Giorgia Furlanetto si avvarrà anche di un tecnico di parte, ovvero Michele Vitiello.



NUOVO CONSULENTE



Opinionista forense esperto in Computer forensic e investigazioni digitali, il professore si è occupato di casi di cronaca di rilevanza nazionale con il compito di consulente tecnico esperto forense per la scrittura di relazioni e perizie tecniche informatiche, video-fotografiche, antropometriche, trascrizione di intercettazioni e analisi di tabulati telefonici. «Ho iniziato lo studio degli atti e mi impegnerò ad assistere l’indagato Enrico Mantoan per tutte le attività tecnico-scientifiche che si svolgeranno durante le fasi di indagine, al fine di fare luce sulle ipotesi di reato contestate» dichiara Vitiello. La legale di Mantoan intanto ha già depositato istanza di dissequestro e restituzione dei dispositivi mobili del proprio assistito. Si tratta del cellulare e i due tablet che sono sequestrati dai Carabinieri nel corso della perquisizione, avvenuta la scorsa settimana, che ha portato alla contestazione da parte della procura di Rovigo per i danni a 5 degli 8 velox che sono stati segati in Polesine, precisamente: quello che attraversa il centro di Bosaro, tagliato ben due volte la prima il 19 maggio e successivamente il 19 luglio 2023; i rilevatori segati a Corbola e a Taglio di Po la notte della vigilia di Natale e, infine, a Rosolina il 3 gennaio di quest’anno. Un super esperto quindi incaricato di smontare l'accusa di essere il Fleximan nostrano che ha fatto balzare alle cronache nazionali il volto e la vita di Mantoan dividendo di fatto la popolazione in chi lo ritiene una sorta di "Robin Hood" del terzo millennio e chi invece lo considera un vandalo che ha distrutto dei beni pubblici. Nel frattempo Pro Italia, che a fine gennaio aveva avviato una raccolta fondi per sostenere legalmente i Fleximan d'Italia fa sapere: «Abbiamo cominciato offrendoci di pagare la stanza d'albergo dove lo sventurato si è dovuto rifugiare nei giorni scorsi per sfuggire ai giornalisti che hanno letteralmente assediato la sua abitazione. Nei prossimi giorni, invece, attingeremo ai fondi raccolti per contribuire alle spese per i consulenti tecnici forensi di cui l'avvocato riterrà opportuno avvalersi».