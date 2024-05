Addio allo storico pattinodromo Ponzetti, il nuovo impianto nella primavera 2026

ROVIGO - Arrivederci dal Pattinodromo Arturo Ponzetti di via Malipiero. La storica casa del pattinaggio cittadino da ieri è stata abbattuta per lasciare spazio al nuovo impianto che con 2,1 milioni di euro sorgerà grazie ai fondi del Pnrr ottenuti dall'Amministrazione comunale.

Le ruspe della ditta SiDeCom di Frassinelle Polesine sono entrate in azione per effettuare, con molti mesi di ritardo e un'immotivata anticipata chiusura, la demolizione della struttura in ferro e l'eliminazione del telone in plastica.

Un ritardo causato dalla mancata assegnazione di questo intervento quando nel marzo 2023 è stato aggiudicato l'appalto alla Nova Quadri srl di Ragusa per la realizzazione del nuovo complesso per un importo di 1.790mila euro.



CASA DEL PATTINAGGIO

Il pattinodromo di via Malipiero era stato iniziato a costruire alla fine degli anni 70 da parte dei dirigenti dello Skating Club Rovigo per rispondere alle esigenze dei propri validissimi atleti che per allenarsi su strada dovevano farlo in vie chiuse al traffico. Allora c'era ancora la pista del Don Bosco (costruita nel 1961) che dopo poco sarebbe finita in disuso per mancanza di una continua manutenzione. In via Malipiero tutto iniziò con l'anello asfaltato di quasi 250 metri che subito iniziò ad ospitare delle manifestazioni. Successivamente l'Amministrazione comunale realizzò la pista piana 20x40 in cemento al quarzo, gli spogliatoi e nel 1987 la copertura.

Un impianto che è stato intitolato ad Arturo Ponzetti e che per anni è stato il cuore pulsante del rotellismo rodigino, di ogni specialità: la corsa su strada e pista, l'hockey a rotelle con la storica società che per anni ha primeggiato in Italia e l'artistico che ha sfornato fior di campioni. Tra l'altro, per molto tempo tra pattinodromo e campo Coni non c'era la recinzione e quindi era un tutt'uno per centinaia di sportivi. La struttura, sino al 31 agosto scorso ha permesso l'attività al coperto delle tre società rodigine che durante l'inverno hanno dovuto peregrinare tra palestre o impianti scoperti.



NUOVE STRUTTURE

Conclusa la demolizione inizierà la costruzione del nuovo Pattinodromo (riapertura prevista nella primavera del 2026) con la realizzazione di una nuova tensostruttura. L'area coperta misurerà 35x59 metri con spazi per tribuna, spostamenti e altre strutture. L'area pattinabile sarà ricoperta di resina oppure, ma solo nella fase iniziale, in cemento al quarzo in modo da garantire la misura di 25x50 metri che ne farebbe un vero impianto di eccellenza. È previsto il rifacimento della copertura con telo in membrana doppia, sostenuta da arcate in legno, e la realizzazione di tribune. Saranno sistemati i servizi igienici e gli spogliatoi esistenti ai quali verranno "aggiunti" nuovi spogliatoi realizzati a ridosso della struttura coperta sul lato verso il Parco Maddalena con accesso diretto alla pista. La grossa novità sarà la parete per l'arrampicata che sarà realizzata sul lato ovest all'interno dell'impianto.

Nel frattempo sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione della nuova pressostruttura che servirà sia il liceo Paleocapa che le tre società di pattinaggio: la rodigina Costruzione Gardina Alessandro con 162mila euro realizzerà le opere edili, mentre la milanese Europlast con 125mila euro costruirà la copertura, l'impiantistica e elettrica e il generatore di calore. Un impianto che sorgerà a due passi dal Pattinodromo delle Rose, il gioiellino di via Bramante.