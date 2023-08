ROVIGO - Si interrompe una storia lunga 455 anni. Domenica 3 settembre Rovigo salut erà e ringrazi erà i frati Cappuccini che come noto, chiuderanno il convento nel capoluogo polesano. Le motivazioni principali che hanno spinto, a malincuore, a una triste decisione , sono due: i costi delle strutture lievitati negli ultimi tempi e la crisi delle vocazioni.

La città si prepara, quindi, a rendere omaggio al grande servizio svolto dai Cappuccini. Due i momenti liturgici previsti, nei quali non mancheranno le forti emozioni. Domenica 3 settembre, al mattino alle 11, la chiesa di s an Lorenzo da Brindisi ( interna al convento) ospiterà la messa per i fedeli e per gli amici della comunità religiosa. La celebrazione religiosa sarà presieduta da fra ’ Alessandro Carollo, ministro provinciale dei frati minori Cappuccini del Triveneto. Il secondo appuntamento è al pomeriggio, nella chiesa di san Francesco. Alle 17 inizieranno i vespri solenni, alla presenza del vescovo della diocesi di Adria-Rovigo, con il doveroso saluto delle autorità religiose e civili.



IL VESCOVO



«È una decisione annunciata da tempo - aveva spiegato il vescovo di Adria e Rovigo, Pierantonio Pavanello - e legata alla necessità di rivedere le presenze sul territorio del Triveneto in modo da poter far fronte alla diminuzione del numero dei frati e alla età media sempre più elevata, assicurando anche per il futuro le condizioni necessarie per vivere in alcuni luoghi il carisma francescano. Delle tre comunità fino a non molti anni fa presenti in Polesine, Adria è stata chiusa una decina di anni fa, rimarrà pertanto solo quella di Lendinara. La scelta di conservare Lendinara rispetto a Rovigo dipende dal fatto che il convento di Lendinara, per dimensioni e configurazione, si presta maggiormente al tipo di vita richiesta dalla spiritualità francescana».

I Cappuccini non dipendono dal vescovo diocesano per quanto riguarda l’organizzazione interna. Il vescovo aveva evidenzia to che «per rispetto all’autonomia di cui gode l’Ordine dei Cappuccini » non era intervenuto con commenti sulla scelta, « comprendendo peraltro le ragioni oggettive di una decisione sofferta anche per l’Ordine stesso: molti frati della Provincia veneta sono legati anche affettivamente al convento di Rovigo, in quanto vi hanno frequentato il seminario e hanno trascorso periodi significativi della loro formazione».



IL PASSATO



Una storia secolare, come ricorda va il presule. «I frati sono giunti a Rovigo nel 1568: il primo convento si trovava nell’attuale corso del Popolo nella chiesa di San Michele (ora sconsacrata, ndr) . Accanto al dispiacere per la perdita di una presenza secolare che ha segnato la vita religiosa, e non solo, della città, desidero rivolgere un vivo ringraziamento per il bene fatto e l’auspicio che attraverso la Fraternità di Lendinara sia possibile tenere vivo in Polesine il carisma francescano».

Per Rovigo si tratta di una perdita significativa e che ha destato profonda tristezza nella comunità religiosa. E il vescovo ne è consapevole. «Comprendo lo smarrimento di tanti fedeli che fanno riferimento per la loro vita cristiana al convento dei Cappuccini di Rovigo, ma allo stesso tempo invito tutti a cogliere in questo evento un “segno dei tempi”, un messaggio che il Signore ci rivolge per la nostra conversione».