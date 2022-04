ROSOLINA (ROVIGO) - «Sono un 50enne atleticamente sotto la media, anzi diciamo pure in sovrappeso, ma ho deciso di scendere in solitaria da Torino a Rosolina Mare in bicicletta. Lo faccio perché sono convinto che ce la farò. E se ci provo io...». Con l’autoironia che lo contraddistingue, Danilo Rispo ha intitolato con quest’ultima frase il viaggio che prenderà il via oggi - 4 aprile - dai piedi della Mole Antonelliana e lo porterà nel giro di 7-10 giorni a Rosolina Mare. Oltre 500 chilometri che percorrerà in sella a una normale city bike, utilizzando il percorso in buona parte già completato della ciclovia Vento, acronimo che sta per Venezia-Torino, che segue il percorso del Po. Nessun compagno di viaggio, niente auto o pulmino di sostegno, piena libertà nel gestirsi le tappe in base alle condizioni fisiche, del meteo o di ciò che gli si presenterà davanti. Che potrebbero essere luoghi significativi, persone o,perché no, piatti tipici delle cucine regionali.

«Non sono certo un eroe, ma tappe da 50-70 chilometri giornalieri credo siano un giusto modo per pedalare e godersi il viaggio - afferma - ho deciso di intraprendere questo viaggio per dimostrare che si può fare. Anzi, che è alla portata di chiunque. Il tema della mobilità sostenibile è più che mai attuale e mi faccio ambasciatore di un messaggio che guarda all’ambiente ed è anche di pace: sulla bici avrò le bandiere della città metropolitana di Torino, del comune di Rosolina e quella arcobaleno della pace».

Dal 2004 Rispo lavora come animatore a Rosolina Mare e con la sua agenzia Verde-blù, oltre ad animare la vita di undici tra stabilimenti balneari e villaggi turistici, ha aperto un circolo velico e da quest’anno gestirà il centro sportivo. Un vulcano di idee che nella località turistica un po’ tutti conoscono e apprezzano. Sentimento ricambiato, visto che la sua vita si divide tra Torino e Rosolina Mare, e qui ha conosciuto Simona, la donna che ha sposato con una cerimonia in spiaggia. Sarà lei, a distanza, a gestirgli le prenotazioni dove sosterà. Con il Gps e il telefono con cui documenterà il viaggio sui social, si tratterà delle uniche comodità di cui potrà disporre. «In questo periodo mi sono preparato con allenamenti di 20-40 chilometri al giorno, lasciando la bicicletta per una passeggiata in caso di pioggia. La mia è un’impresa che sembra impossibile solo se non si ha il coraggio di affrontarla. La motivazione è la molla principale, ma sono convinto che l’ultimo tratto sarà quello più difficile. Per questo dovrebbero essermi d’aiuto il gruppo di amici che mi verrà incontro per “scortarmi” fino all’arrivo in piazza San Giorgio».