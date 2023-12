ADRIA (ROVIGO) - La giunta Barbujani punta sulla sicurezza ed è pronta a fornire risposte alla città. Nei giorni in cui, è accaduto anche sabato in zona Amolaretta, alcune abitazioni sono state visitate dai ladri, mentre cresce la preoccupazione per la presenza in centro storico di una trentenne mora che cerca di circuire gli anziani per spillare loro dei soldi, la sua presenza è stata segnalata anche nei pressi del bar Sottoscala di corso Mazzini, su indicazioni dell'assessore alla sicurezza Giorgio D'Angelo, l'esecutivo di palazzo Tassoni ha fatto inserire nel Documento unico di programmazione, elaborato che sarà al centro mercoledì, alle 20.45, dei lavori del consiglio comunale, un apposito capitolo dedicato alla sicurezza. Molta la carne al fuoco.

TEMPI DI INTERVENTO

Tra le novità un canale Whatsapp per le segnalare fatti e accadimenti al Comando di corso Mazzini, riducendo i tempi di intervento degli agenti. «È necessario - si legge nell'elaborato - aumentare l'organico della Polizia Locale per controllare assiduamente tutto il territorio comunale in particolare durante alcuni periodi dell'anno, in cui è prevista la presenza di manifestazioni di rilievo». L'obiettivo di D'Angelo e dell'amministrazione è raddoppiare, portandolo a venti, nei prossimi quattro anni e mezzo, il numero degli agenti, in linea con la pianta organica che oggi sconta una carenza di personale. Sarà inoltre prestata particolare attenzione allo sviluppo delle videosorveglianza nelle frazioni ed in alcune zone del centro storico, con l'installazione di varchi, fornendo una valida collaborazione alle Forze dell'ordine, al fine di reprimere la criminalità. Tra gli obiettivi anche quello di contrastare la microcriminalità e l'immigrazione clandestina «con capillare - si legge - controllo del territorio da parte delle Forze dell'ordine. Sarà inoltre deciso il contrasto dell'accattonaggio molesto per le strade, nei locali pubblici, nelle stazioni e in prossimità di scuole e oratori».

ALLOGGI E OSPITALITÀ

Tra i punti salienti anche la regolamentazione e il controllo delle dichiarazioni di ospitalità temporanee effettuate da stranieri anche mediante il monitoraggio del sovraffollamento degli alloggi, indicando un numero massimo di persone che possono risiedere in ciascuna abitazione. Tra le novità, il progetto Polizia Locale Amica e il ritorno della figura del Nonno Vigile davanti alle scuole. «Si deve operare - si conclude - affinché la Polizia Locale non sia vista solo come dispensatrice di multe, ma come un valido riferimento di supporto ai cittadini, in ambito di sicurezza, dotando gli agenti di strumenti utili a svolgere l'attività di prevenzione anche con un numero Whatsapp per segnalazioni di atti di vandalismo e di episodi di inciviltà. Si tratta di un canale privilegiato per l'allerta di tutte le istituzioni competenti e delle Forze dell'ordine».

AUTOVELOX

Nel frattempo sono stati resi noti i numeri delle sanzioni per violazioni al Codice della strada elevate con gli autovelox fissi a novembre. Le multe sono calate drasticamente: elevate sanzioni per soli 46.028,30 euro. Considerata la possibilità di pagare in forma ridotta del 30% entro 5 giorni, la somma complessiva, tolti 5.280,20 euro, si è attestata sui 40.748,10 euro: 11.314,83 euro sono le sanzioni comminate per eccesso di velocità mentre 29.433,27 euro sono quelle elevate per mancata segnalazione di chi era alla guida al momento dell'infrazione.