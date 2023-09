ROVIGO - L’inflazione fa ballare anche il mattone e in provincia di Rovigo i prezzi degli immobili residenziali sono risaliti sopra i mille euro al metro quadro , nonostante la corsa dei tassi dei mutui non accenni a rallentare, aspetto che inevitabilmente frena gli acquisti di case. Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel primo trimestre 2023 in Polesine il numero di compravendite residenziali a Rovigo, in controtendenza rispetto al dato generale, è stato superiore a quello del primo trimestre 2022, 151 rispetto a 145, mentre la flessione provinciale è d i 8%, leggermente inferiore rispetto alla media nazionale del meno 8,3%. Secondo l’analisi del mercato di Immobiliare.it, ad agosto per gli immobili residenziali in vendita in Polesine sono stati richiesti in media 1.001 euro al metro quadro, con un aumento del 2,77% rispetto ad agosto 2022, quando era 974 euro. Un aumento, seppur lieve , anche rispetto al luglio scorso, quando le case viaggiavano sui 995 euro al metro quadro. Quello di agosto è il valore più alto registrato negli ultimi due anni, anche perché per tornare a una quotazione in quadrupla cifra bisogna risalire proprio al settembre del 2021, mille euro precisi : solo nell’agosto precedente aveva toccato i 1.002.

L'andamento

Un dato che ha un suo valore, perché negli ultimi anni i prezzi delle case in Polesine hanno subito una discesa. Nell’agosto del 2015 il prezzo medio era di 1.338 euro, mentre nell’ottobre è arrivato al picco di 1 . 360. Poi un calo l ent o e inesorabile, fino ai 966 euro del luglio 2022. Da allora, però, sembra esserci stata un’inversione di tendenza, confermata mese per mese, al netto di quale oscillazione. Una differenza rispetto al resto del Veneto, dove il rimbalzo è stato nel 2018, con i prezzi che oggi sono mediamente più alti rispetto al 2015, nonché molto più alti rispetto a Rovigo , 1.845 euro. Nessuna provincia ha valori più bassi d ella provincia . La media nazionale, però, è ancora più alta, 1.971 euro al metro quadro, in calo rispetto ai 1.978 di luglio. Quasi il doppio del Polesine.

Diverso il discorso per quanto riguarda gli affitti residenziali, visto che ad agosto in provincia di Rovigo sono stati richiesti in media 7,24 euro al mese per metro quadro, il 2,16% in meno rispetto ad agosto 2022, quando erano 7,40. Negli ultimi due anni il prezzo medio più alto si è toccato lo scorso novembre, 7,52 euro. La curva, in questo caso , è opposta rispetto a quella degli acquisti, perché nell’agosto 2015 l’affitto medio al metro quadro era 6,10 euro. Una tendenza analoga a quella del resto del Veneto, seppur gli importi siano anche in questo caso più alti, 11,15 euro medi al metro quadro, e anche a quella nazionale, con il prezzo che ad agosto viaggiava però sui 12,77 euro.

Statistiche risentono di vari fattori distorsivi, ma che danno comunque un’idea del mercato immobiliare. E che confermano l’analisi del Centro Studi di Tecnocasa, sulle opportunità di investimento a Rovigo. Prendendo in considerazione un bilocale di 65 metri quadri nelle città italiane , il rendimento annuo di un affitto a lungo termine, calcolato sulla cifra per l’acquisto, si è attestato intorno al 5,1%. Le città più grandi con rendimenti maggiori sono Genova col 6,3%, Palermo col 6,1% e Verona col 6%. Il centro di Rovigo, invece, è addirittura al 9,8%.

Il quadro locale