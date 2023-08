PADOVA - Un vero fenomeno. Padova città ha più garages rispetto agli abitanti a qualsiasi grande città capoluogo. Numeri da capogiro: oltre 101mila autorimesse su poco più di 209mila residenti. Insomma tutti pazzi per il garage. E visto che i padovani lo vogliono i prezzi salgono. Partiamo dal top: un garage sei metri per tre in centro storico ottenuto dalla ristrutturazione di un magazzino quindi con altri 4 accanto è stato venduto a 105mila euro, esclusi Iva e notaio. Prezzo di partenza 120mila euro. Come un miniappartamento. Chi ne volesse uno a Chiesanuova però spenderà "solo" 20mila euro. È stata una crescita esponenziale negli anni che ha seguito la richiesta: erano 90.173 nel 2006. La fotografia è dell'Agenzia del territorio, articolazione delle Entrate, che ha sostituito il vecchio Catasto e che ogni anno aggiorna il patrimonio immobiliare di tutto il Paese. Così troviamo 152 locali-palestra e pure un castello (quello dei Carraresi?) e pure due stabilimenti termali...