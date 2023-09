PORTO VIRO (ROVIGO) - L’annuncio di vendita di una lussuosa Porsche Macan ha fatto gola ad una cinquantenne che si è trovata però vittima di un raggiro. Un raggiro costato ieri una condanna a 9 mesi pronunciata ieri dal giudice Alessia Vanoli nei confronti di Moreno Santin, 43enne di Taglio di Po, riconosciuto colpevole del reato di truffa. Si tratta di una sentenza di primo grado, che con ogni probabilità, una volta lette le motivazioni, la difesa, affidata all’avvocato Elena Perini, impugnerà in appello. Dunque ancora presto per la condanna definitiva, passaggio necessario per poter davvero definire qualcuno colpevole. Tuttavia già un giudice ha riconosciuto fondate le accuse che erano state mosse nei confronti del 43enne al termine di un’indagine coordinata dal sostituto procuratore Valeria Motta, sulla base della denuncia sporta dalla vittima.

I fatti in questione risalgono al periodo compreso fra l’aprile ed il maggio del 2021. Santin, in qualità di titolare della Essemme Motors con sede a Porto Viro, aveva infatti pubblicato sul sito Autoscout 24 l’annuncio di vendita della Porsche al quale ha poi risposto la 50enne. Via mail è stata imbastita una trattativa, che prevedeva il pagamento del prezzo di 59.800 euro comprensivo del passaggio di proprietà e del ritiro e permuta di una Mercedes Glc al prezzo di 25mila euro. Il contratto è stato poi formalizzato con un primo bonifico da 6mla euro il 12 aprile. Successivamente il venditore, che tale non si sarebbe poi rivelato, ha inviato un video della Porsche chiedendo un secondo acconto da 28mila euro. Una volta ricevuto il bonifico ha detto di aver inviato i documenti per l’immatricolazione dell’auto.