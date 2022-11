Peugeot 308 acquistata online, ma con i chilometri "ribassati": operaio denuncia i concessionari

TREVISO - I carabinieri della stazione di Riese Pio X hanno denunciato per truffa tre lombardi, di 29 , 45 e 53 anni, tutti gravti da precedenti penali e residenti in provincia di Bergamo: titolari di una concessionaria di auto con sede a Cairate, hanno messo in vendita, su sito internet, una Peugeot 308, riducendone in maniera rilevante il chilometraggio, trando così il errore un 46enne operaio trevigiano, che per l'acquisto dell'auto ha versato la somma di euro 13.700.

Truffato ad Asolo

I carabinieri della stazione di Asolo hanno denunciato per truffa 57enne di Casoria (Napoli), anche lui gravato da precedenti penali, che ha messo in vendita su un sito internet, dei pezzi di ricambio di auto, inducendo in errore un 45enne operaio di San Zenone degli Ezzelini, che gli ha versato sul suo conto corrente 800 euro senza poi ricevere nulla.