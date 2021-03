Addio a Roberto, 52 anni, artigiano e tartufaio doc

POLESELLA - La sua vita era cambiata un anno fa, quando i medici gli avevano diagnosticato un tumore. Dopo un anno passato a lottare, Roberto Merlin, 52 anni, artigiano di Polesella, non ce l’ha fatta ed è venuto mancare. L’uomo era molto conosciuto nel paese in riva al Po, dove era cresciuto con la famiglia e i tanti coetanei prima di trasferirsi per motivi familiari a Copparo, nel Ferrarese. Serramentista, Roberto si occupava di posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti e pareti mobili.

Andrea Tenani, ristoratore di Polesella e amico da tantissimi anni, gli dedica un pensiero commovente: «Caro Roberto, voglio ricordarti così, con il tuo sorriso, con la tua gioia di vivere intensamente ogni giorno, con il tuo estro che ti ha sempre reso unico. Sei stato per me un grande amico, un fratello e me lo hai sempre dimostrato soprattutto nel momento del bisogno. Grazie per avermi aiutato e sostenuto nella mia nuova avventura. Ti voglio bene». Tenani ricorda il grande hobby di Roberto: «Si alzava nel cuore della notte, era un grande appassionato di tartufi e andava accompagnato dai suoi cani, poi al mattino si recava al lavoro. Inoltre, quando ho aperto la spaghetteria a Polesella, mi è stato d’aiuto sia nei lavori al ristorante sia nel darmi la spinta, morale, a buttarmi nella nuova attività». I funerali sono stati celebrati giovedì mattina in chiesa a Copparo. Roberto Merlin lascia la moglie Eva e i figli Edoardo, Eleonora e Sebastiano.