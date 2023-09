POLESELLA/GUARDA - Il progetto di fusione di Guarda Veneta e Polesella porterà enormi vantaggi per entrambi i comuni. A dirlo è lo studio di fattibilità, redatto con la collaborazione di Nomisma, supportato dalle Amministrazioni proponenti, che confermano: «La fusione significa che nessuno dei due Municipi scompare, ma, anzi, per entrambi arrivano ingenti finanziamenti, nell’ordine di milioni di euro, da spendere per il paese. Per sistemare strade, tenere aperti asili e scuole, migliorare i servizi che ora sono in difficoltà a causa delle ristrettezze di risorse».



VANTAGGI ORGANIZZATIVI



Molti i vantaggi organizzativi: il nuovo Comune sarà potenziato, con un numero di dipendenti a tempo indeterminato di 19 unità; verrà poi creato lo “Sportello del cittadino”, una struttura specializzata nel dare risposte tempestive ai cittadini e informare gli stessi sui servizi e le iniziative organizzate dal Comune nuovo, con l’obiettivo di realizzare un unico punto di contatto con i cittadini di entrambe le comunità, semplificando il rapporto con i cittadini e facilitando l’utilizzo dei portali online; le due sedi comunali saranno aperte al pubblico per 108 ore settimanali; grazie alla creazione del “Servizio Unico delle Entrate” sarà possibile fare una programmazione degli investimenti coerente con quanto disponibile in cassa e consentirà di reperire nuove risorse finanziarie come i fondi europei, statali e regionali. Molteplici anche i vantaggi economici, visto che la fusione garantirà al nuovo comune, in dieci anni, risorse aggiuntive per oltre otto milioni di euro. Tali contributi consentiranno non solo di manutenere le strade e realizzare nuove opere pubbliche, ma anche di poter abbassare le tasse ed erogare nuovi servizi. Anche i costi della politica diminuiranno di oltre sessantamila euro, poiché ci sarà un’unica Giunta e un unico consiglio.



SERVIZI POTENZIATI



La fusione consentirà poi di contrastare in modo più efficace il fenomeno dello spopolamento che affligge tutti i comuni di piccola dimensione; mantenere aperte le scuole, a rischio per il calo delle nascite; ottimizzare l’erogazione dei servizi, realizzando economie di scala, come nel trasporto scolastico, biblioteche comunali, assistenza sociale, domiciliare e molti altri; ai territori di ampliare le aree disponibili per la Zona Logistica Semplificata, garantendo sgravi fiscali e vantaggi economici per le aziende.

Si tratta di un importante privilegio che attrarrà nuove imprese e investimenti e creerà nuovi posti di lavoro e accoglienza di nuove famiglie; di potenziare i servizi destinati ai cittadini e alle famiglie, consentendo l’accesso a nuovi servizi medici, banche, poste, ristorazione, vari servizi alla persona.



