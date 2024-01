Scende il numero di Comuni in Italia: grazie alle fusioni in Veneto - Ecco i nuovi municipi

Dal 22 gennaio prossimo il numero dei Comuni in Italia scenderà a 7.896. Il calo dei Municipi è un processo cominciato all'inizio degli anni Duemila: il numero massimo dei Comuni si è registrato nel 2001, quando erano 8.101; da allora c'è stata un calo di 205 unità.

Un processo lento, se confrontato con quello di altri Paesi europei: infatti, tra 2006 e 2023, mentre in Italia il calo è stato solo del 2,5%, in Grecia la riduzione è stata del 68%, nei Paesi Bassi del 25%, in Germania del 13%, in Austria dell'11% e in Francia del 5%.