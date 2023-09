Staffetta Resia-Rosolina Mare: vicentini mattatori

ROVIGO - Resia-Rosolina Relay, una gara unica, vinta dal Vicenza Marathon.

Guardando negli occhi chi ha partecipato, chi ha accompagnato, chi ha vissuto un giorno e mezzo con spirito d’avventura e condivisione; immergendosi nel clima del villaggio allestito in Piazzale Europa a Rosolina Mare si comprende il senso e l’unicità della Resia Rosolina Relay. La maxistaffetta che accompagna l’Adige dalla sorgente alla foce per 429 chilometri, è andata in archivio tra l’alba di venerdì e il gran finale di sabato tra i commenti entusiastici di chi vi ha preso parte, 10 podisti per ognuno dei 31 team presentatisi. In una non stop durata poco meno di trenta ore per la prima squadra classificata (e una decina di più per chi ha chiuso la classifica), ognuno di loro ha percorso quattro volte la distanza di 10 chilometri, dividendo in frazioni una personalissima maratona. C’è chi si è presentato alla partenza con idee chiare e spirito competitivo. I runners di Vicenza Marathon Uan (scritto proprio così, con un “inglesismo” ironicamente maccheronico) volevano abbattere un “muro”, quello delle trenta ore di gara. Sono riusciti nell’impresa: il loro tempo finale, 29 ore 12 minuti e 50 secondi, è il migliore delle quattro edizioni della Resia Rosolina Relay, e resta scritto negli annali.



I TRIONFATORI

«Questa gara - commenta il presidente del sodalizio, Riccardo Solfo, che ha avuto il suo daffare per coordinare ben cinque formazioni - si spiega con due semplici parole: condivisione e sacrificio. Per due giorni si dorme poco, ci si lava come si può, si mangia arrangiandosi, ma lo spirito di una squadra è vedere nove compagni che aspettano quello che sta finendo l’ultima frazione per accompagnarlo fin sul traguardo. C’è questo, nel Dna di questa gara semplicemente fantastica, e credo la pensino come me tutti gli altri partecipanti».

Nelle prime frazioni, i vicentini hanno dato vita a un entusiasmante testa a testa con il Reschenseelaufteam, la squadra allestita proprio dai runners di Curon Venosta Alto Adige. E il copione è rimasto lo stesso fino al termine: sempre avanti il Vicenza Marathon, gli altoatesini i più vicini ai battistrada, e alla fine secondi a 2h 20’55” di distacco. Terzo posto per il Lauf Club Pfeffersberg, di Monteponente di Bressanone. A seguire le squadre di Autovega, Vicenza Marathon Ciù i) e Roma nord.



RAGAZZE DI FERRO

Vicenza Marathon Girl è stata la prima squadra tutta femminile al traguardo in 35h 43’18”, tempo che ha permesso loro di classificarsi al decimo posto assoluto, tra formazioni maschili o miste. Ma anche l’altra squadra “rosa” ha completato la sua impresa: “Le Lunatike” in 41h 44’30”, hanno portato fin sul traguardo di Rosolina il loro “messaggio contro la violenza alle donne” e a sostegno del progetto di raccolta fondi per Acisjf, associazione che gestisce la Casa di Protezione della Giovane a Verona.

Ieri mattina la festa sul palco dell’area davanti al centro turistico del Parco a Rosolina Mare. Dove si è confermato che la “Resia - Rosolina Relay” è soprattutto una grande festa del running e del trial. La sera di sabato, il centro di Rosolina Mare si è trasformato in un grande punto di ritrovo e di incontro, con stand gastronomici, birra a fiumi e in sottofondo le note della banda di Curon, scesa al mare insieme alla grande corsa e la banda cittadina di Rosolina. Il successo degli organizzatori (Asd Vrm Team in collaborazione con Asv Rennerclub Vinschgau, Asd Polisportiva Adige, Run It Rovigo) si misura con la crescita costante di una manifestazione nata nel 2020, in piena crisi pandemica e si misura con le parole e l’entusiasmo di chi l’ha corsa. Come Walter Bellato e Michele Veronese, che hanno coordinato su precisa richiesta del presidente Moreno Gasparini e del sindaco di Rosolina, Michele Grossato, il team Parco Regionale Veneto delta del Po, classificatosi al 22esimo posto. La classifica: 1. Vicenza Marathon Uan 29h12’50”; 2. Reschenseelaufteam (prima squadra “mista”) 31h33’45” 3. Lauf Club Pfeffersberg 32h41’18”; 4. Autovega 33h 59’04”; 5. Vicenza Marathon Ciù 34h07’52” 6. Roma Nord (seconda squadra “mista”) 34h17’27”; 7. Lauffreunde Sarntal 34h59’28” 8. Tolo da Re-Romeo 35h03’56”. Squadre femminili – 1. Vicenza Marathon Girl 35h43’18”; 2. Le Lunatike 41h44’30”.