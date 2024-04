BADIA POLESINE - Parte la macchina organizzativa della Sagra nazionale degli aquiloni di Badia Polesine. La città altopolesana si prepara al ritorno di uno degli eventi più amati che nel 2024 taglierà il traguardo della 62esima edizione. Il tradizionale appuntamento del 25 aprile anticiperà la Fiera di primavera che prenderà il via il giorno dopo la manifestazione e l'evento a Sperone Bova rappresenterà ancora una volta un'occasione per stare assieme e divertirsi, con l’Adige a fare da “scenografia” di una giornata all’aria aperta che ogni anno riesce a richiamare tante persone.



LA NUOVA PRO LOCO

Il nuovo direttivo della Pro loco guidato da Elisa Larentis ha deciso di non modificare la modalità che da alcune edizioni prevede la prenotazione delle piazzole nelle settimane che precedono la manifestazione. Le adesioni alla Sagra degli aquiloni numero 62 si apriranno quindi già da oggi. I dettagli e le informazioni sono contenuti nel volantino da poco diffuso, dove si specificano soprattutto gli aspetti di adesione alla Sagra nazionale. Per prenotare le piazzole (al costo di 20 euro) si dovrà contattare il numero di telefono che si trova nel programma della manifestazione, altrimenti sarà possibile inviare una mail a proloco.badia@libero.it o recarsi direttamente allo sportello dell’associazione all’ingresso del Municipio dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12.30.

«La prenotazione – informano gli organizzatori – è valida qualora accompagnata da almeno cinque iscrizioni alla gara e la piazzola può essere usata come area pic-nic».



REGOLE DA OSSERVARE

Le iscrizioni alla gara vera e propria si terranno dalle 10 del 25 aprile e nel corso del primo pomeriggio saranno valutati gli aquiloni che raggiungeranno l’altitudine maggiore e le volande dalla migliore soluzione artistica. Sono pure previsti tanti altri premi con riconoscimenti al gruppo più numeroso, al più giovane e più anziano partecipante, e al concorrente giunto da più lontano. Durante la giornata sarà a disposizione l’Osteria della Pro loco che proporrà alcune delle sue specialità, come la grigliata mista con pane e polenta e il pollo allo spiedo con patatine. Resteranno ferme alcune regole, tra tutte il divieto di fiamme libere in una delle aree più belle di Badia.



RISPETTO E PULIZIE

«Si raccomanda l’assoluto rispetto dell’ambiente ed è severamente vietato abbandonare rifiuti di ogni genere – scrive la Pro loco –. Appositi contenitori saranno messi a disposizione. Chiunque non rispetterà il regolamento sarà tempestivamente allontanato». In caso di maltempo la manifestazione si terrà domenica 28, con un ulteriore rinvio fissato eventualmente a mercoledì 1 maggio. Come consuetudine sono tanti gli enti e associazioni che hanno annunciato il proprio sostegno e non mancheranno le autorità al momento delle premiazioni, in programma intorno alle 16. Oltre alla Sagra degli aquiloni del 25 aprile, la Pro loco sta preparando la cerimonia dei Benemeriti del lavoro che è stata confermata come da tradizione nella data del Primo Maggio.