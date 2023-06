Mondiale di calcio per notai e avvocati, ci sono anche due legali polesani

ROVIGO - Sono partite ieri per Saint Tropez, in Francia, le tre squadre che parteciperanno alla World cup for notaries and lawyers, il Mondiale di calcio per notai e avvocati, al quale parteciperanno anche due rodigini. Si tratta di Mirko Pozzati, iscritto all'Ordine di Rovigo dal 2018, con studio in via All'Ara e ottime doti da portiere, nonché di Marco Marzolla, che sta svolgendo la pratica forense nello Studio avvocati Tognon, occupandosi in particolare di diritto civile e diritto sportivo, che ha nel suo curriculum anche il patentino da allenatore Uefa.

Le tre squadre, Classic, Super legend e Five women, sono partite alla volta della Francia dopo un breve saluto all'esterno del Palazzo di Giustizia di Padova da parte di Nicola Giobba, vicepresidente dell'Ordine degli avvocati di Padova, e di Francesco Vignaga, consigliere e delegato Jusport Padova, associazione sportiva e ricreativa forense, che ha curato tutta l'organizzazione.