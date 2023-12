Chiara Ferragni e Fedez, l'impero social si sgretola: persi 240 mila follower dopo il caso Balocco

Un Natale e Capodanno diversi per Chiara Ferragni e Fedez, spariti dai radar e alle prese con una fuga di massa dai social. Dopo l'avvistamento a Parco Sempione con i figli, di lei nessuna traccia, neanche sulle stories Instagram del marito che ha ripreso a postare come se nulla fosse accaduto. La maxi multa dell'Antitrust e le quattro inchieste aperte sul suo conto: la fine del 2023 è sicuramente il periodo più buio per i Ferragnez.