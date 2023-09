Miss mamma italiana, Enrica e Giulia dal Polesine brillano nella categoria evergreen

Due mamme polesane si sono messe in luce nella finale d i Miss Mamma Italiana, categoria evergreen. Si tratta di Enrica Bonamici di Porto Viro e Giulia Gibin di Porto Tolle. La serata si è svolta all’hotel Union di Ri mini , per l’organizzazione de lla TeMa Spettacoli di Paolo Teti. La manifestazione è il primo concorso nazionale dedicato alla figura della mamma ; l’intento non è tanto quello di premiare solo la bellezza, ma anche di valorizzare la figura della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Il concorso è suddiviso in tre categorie: Miss Mamma Italiana (dai 25 ai 45 anni); Miss Mamma Italiana Gold (dai 46 ai 55 anni); Miss Mamma Italiana Evergreen ( sopra i 56 anni). A Ri mini sono sfilate 28 finaliste, che hanno pure sostenuto una prova di abilità che rappresentasse la loro personalità. Enrica Bonamici, 56enne estetista di Porto Viro, mamma di Sebastian, ha vinto ottenuto la fascia di Mamma Solare; Giulia Gibin, 58enne parrucchiera di Porto Tolle, quella di Mamma Sprint. Miss Mamma Italiana sostiene Arianne, associazione per la lotta all’endometriosi .