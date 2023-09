​CONEGLIANO (TREVISO) - Colline Unesco: che terroir! Non producono solo le bollicine superiori amate in tutto il mondo, le distese del Conegliano Valdobbiadene sono anche terra di Miss. Due studentesse della Marca d’altura sono finaliste alle selezioni venete di Miss Universe. Arrivate dritte sul red carpet a Venezia, hanno sfilato in tutta la loro frizzante beltà con due abiti non esattamente destinati a passare inosservati: fondo blu e passamanerie dorate per la mora Nicole e un vestito in voile rosso magenta per la bionda Camilla. Nicole Parrano, studentessa universitaria e modella di San Pietro di Feletto e Camilla Franchetto, modella di Conegliano. Attese alle 19 per la passerella più paparazzata dell’estate arriveranno alla partenza dei mitici cinquanta metri, faranno il pieno di flash per poi uscire dalla Sala Grande (senza passare per il film). Piaccia o no ai puristi, una consacrazione che infittisce le presenze glam sul red carpet.



LA MORA

Le miss di collina esibiscono il consueto repertorio di batticuore e gioia immensa. Sono giovani ed estroverse. Nicole vive a San Pietro di Feletto. «Un paesaggio meraviglioso per me che amo tantissimo lo sport. Adoro camminare tra i vigneti». Studi a Ferrara, in scienze motorie. «Vorrei che lo sport diventasse una pratica quotidiana per tutti: il mio obiettivo è farlo amare al numero più alto di persone possibili». Nicole ha praticato moltissimi sport ma il fisico non lascia dubbi. È il bodybuilding quello del cuore. Ma non ci sono conflitti con la femminilità? «Assolutamente no. Il culturismo ti fa tirare fuori la parte più forte e potente di te». Quanto alla partecipazione al concorso, la motivazione è la sfida con se stessi. «Chiaramente vedendo così tante ragazze belle ti chiedi almeno una volta: ma chi me l’ha fatto fare, poi invece l’obiettivo è quello di convincere la giuria che hai qualcosa in più». Nel caso specifico? «Il carisma. Ho vinto per il mio carisma».



LA BIONDA

Camilla invece fa da tempo la modella ed è al suo quarto red carpet. «Tre a Venezia e uno a Cannes: per me che amo il cinema è sempre una grande gioia» confida. Il desiderio è quello di aprire magari una porta anche in quel campo, dopo le consolidate collaborazioni con brand e stilisti. «Da quando avevo 16 anni lavoro per la moda e mi divido tra Milano e Conegliano. Venezia è un luogo meraviglioso, io adoro il cinema italiano». La partecipazione al concorso è un trampolino per aprire nuove strade e nuove porte ed un viatico anche per riuscire a comparire davanti alla macchina da presa. Questo Nicole e Chiara lo sanno benissimo. E quindi via ai sorrisi e alle foto, ai selfie con il pubblico sulla terrazza dell’Excelsior. «Ora andremo in Puglia per la finalissima, e chi vincerà andrà negli Stati Uniti». Di Conegliano adora la tranquillità, lontana dalla frenesia della metropoli. La collaborazione con Venezia è stata siglata da Cinzia Baradel che da quest’anno segue il concorso per il Veneto. Per celebrare la gioia della mostra del cinema, il brindisi è d’obbligo. Ma niente champagne, si va di democratico Prosecco superiore.