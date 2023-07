Miss Olanda 2023 è una modella transgender, chi è Rikkie Kollè: «Voglio essere un esempio per tutti»

La giuria non ha mai avuto dubbi e l'ha premiata: Rikkie Valerie Kollé, modella e attrice transgender di 22 anni, è la nuova «Miss Olanda 2023». La nuova reginetta ha così commentato su Instagram: «Ce l'ho fatta. È incredibile ma ora posso definirmi Miss Netherlands 2023. Sono così felice e orgogliosa che non so descrive cosa sto provando». Sarà lei la prossima candidata al titolo di Miss Universo.

Rikkie ha spiegato in un'intervista rilasciata alla stampa fiamminga che grazie al supporto della famiglia e degli amici è sempre «andata avanti per la sua strada», e lo farà anche stavolta, nonostante le critiche.