MIRA - È una mamma di Mira la campionessa di body building italiana che si è qualificata al sesto posto ai mondiali assoluti della federazione Nac svoltisi in Turchia a giugno. Katiuscia Barusco, 42 anni e madre di tre figli, il più piccolo ha 4 anni, si è dedicata al body building da tempo ma negli ultimi mesi ha letteralmente scalato le classifiche nazionali e mondiali. Il prossimo ottobre parteciperà alle selezioni finali per Mister e Miss Universo che si terranno a Bruxelles. «Pratico il body building da circa 10 anni a livello amatoriale ma è solo nell'ultimo anno che sono entrata nel mondo professionistico ottenendo dei buonissimi risultati» racconta Katiuscia. Un palmares di primo livello per la quarantaduenne mirese che a maggio si è aggiudicata la medaglia d'oro e quella d'argento, in due diverse categorie, al Gran Prix Acquaman di Bologna, poi per la categoria bikini fitness il secondo posto ai campionati italiani assoluti, e infine si è qualificata sesta ai mondiali in Turchia.

«Cerco di conciliare tutto, famiglia e passione spiega Katiuscia Barusco. - La mattina lavoro e nel pomeriggio faccio l'Uber per i miei bambini accompagnandoli alle attività sportive, ma le prime ore del pomeriggio le dedico all'allenamento in workout in palestra anche sei giorni alla settimana seguita dal mio preparatore Luca Blanco. Per praticare il body building serve una preparazione rigorosa ed i risultati si vedono nel tempo. E' una disciplina rigida anche mentalmente e serve una gran motivazione per perseguire l'obiettivo. Dobbiamo seguire un'alimentazione rigorosa al punto che riduciamo nettamente i carboidrati prima delle competizioni e non beviamo liquidi nelle 24 precedenti alla gara. Serve per mantenere la tonicità muscolare. Il prossimo obiettivo spiega la quarantaduenne - sarà ad ottobre per le selezioni di Miss e Mister Universo che si svolgeranno a Bruxelles proprio quel mese».