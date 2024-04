VENEZIA - ​Calci e pugni contro un ragazzo per rubargli il telefono, denunciati un 33enne e un 29enne. Il 28 marzo, i carabinieri della Compagnia di Venezia hanno deferito in stato di libertà due cittadini tunisini, un 33enne e un 29enne, poiché presunti autori di una rapina ai danni di un 23enne di origini albanesi.

Il fatto

I fatti risalgono alla sera del 4 marzo, quando la vittima è stata avvicinata da due uomini che, senza un apparente motivo, hanno sferrato calci e pugni contro il giovane per poi rubargli il telefono cellulare.

Dopo la querela del 23enne, i militari sono riusciti a ricostruire l’accaduto, individuando i due presunti responsabili del reato.

Uno dei due era stato arrestato qualche giorno dopo la rapina in due distinte occasioni, per spaccio di stupefacenti il 17 marzo e per resistenza a pubblico ufficiale il 18 marzo ed era stato accompagnato il 19 marzo, presso il cpr di Gradisca d’Isonzo (GO) per l’espulsione dal territorio nazionale.