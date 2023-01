A capo dell'organizzazione di Miss Universo è arrivata la più famosa e ricca trans thailandese

Un tempo si chiamava Andrew ma si sentiva imprigionato in un corpo sbagliato. Oggi all'anagrafe fa Anne Jakrajutatip, ha 43 anni, ed è la transgender più potente a capo di un impero mediatico e da poco si è comprata la società che organizza Miss Universo per 20 milioni di dollari. Nei suoi 71 anni di storia, l'organizzazione è sempre stata in mano a uomini, tra cui Donald Trump, (accusato persino di aver molestato alcune concorrenti).

Miss Universo Italia, Vladimir Luxuria presenta la finale del concorso «reality» e assegna la nuova fascia "Beauty Against Discrimination"

Non appena Anne Jakrajutatip, di origine thailandese, ha fatto ingresso nella proprietà ha subito ampliato le regole di partecipazione, consentendo alle ragazze sposate e divorziate di partecipare al concorso di bellezza. Le donne trans erano già autorizzate a partecipare in precedenza. Cresciuta a Bangkok, figlia di proprietari terrieri, Anne era continuamente bullizzata per via del suo aspetto aggraziato e femminile, fino ad aver subito molestie sessuali da piccola. Da grande ha scelto di lavorare nei media inizialmente diventando conduttrice di show televisivi, fino al raggiungimento del successo e all'elaborazione di un percorso personale che la ha portata a modificare se stessa, accettando la sua natura. «Per ottenere il rispetto, devi avere successo» ripete continuamente a chi le chiede come sia riuscita a farsi accettare.

Miss Universo 2019, la più bella è la sudafricana Zozibini Tunzi