Miss Mamma, la pescatrice di Pila Chiara Crivellari nel calendario 2021

PORTO TOLLE C’è anche una pescatrice polesana di Pila tra le protagoniste del calendario di Miss Mamma Italiana 2021. È stata scelta per rappresentare il mese di dicembre. Il calendario, realizzato dall’agenzia TeMa Spettacoli, è stato presentato nei giorni scorsi, al palazzo del turismo di Gatteo Mare, sulla riviera romagnola, con tutte le dovute misure di sicurezza. Chiara Crivellari, bellissima 43enne, residente nel Delta, madre di Stefano di 10 anni, è stata selezionata in quanto vincitrice della fascia di Miss Mamma Italiana Fascino 2020.

DODICI SCATTI

Il concorso di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti e giunto quest’anno alla 28ª edizione, è il primo del genere in ambito nazionale, dedicato alle mamme tra i 25 e 45 anni. Quello del 2021 è il 18° calendario: il primo venne realizzato nel 2003. Protagoniste degli scatti del 2021, sono tutte le vincitrici di fascia, della finale nazionale, svoltasi la scorsa estate a Gatteo Mare, capitanate dalla splendida 39enne calabrese Anastasia Sole, eletta Miss Mamma Italiana 2020. Le foto sono di Gloria Teti. Il look delle mamme è stato curato da professionisti, che da anni lavorano nel mondo dello spettacolo, sotto la supervisione di Roberto Foschi, il consulente di immagine di Miss Mamma Italiana. Come sempre Miss Mamma sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva e invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

