A dicembre 2017 ha vinto la tappa regionale di Miss Mamma a Roma e, alle finali nazionali di Cesena, ha conquistato la fascia di Miss Mamma italiana “Sorriso” 2018. «Come prova di abilità - dice Gabriella Ferrari, 35 anni, eletta consigliere con la lista civica “Lanuvio per la democrazia” - ho cantato sul palco l’inno nazionale avvolta in un tricolore, perché sono fortemente legata alla nostra patria. Sono entusiasta di questo titolo, perché mi rappresenta e devo dire che grazie alle mie due bambine Gaia e Beatrice, di 10 e 7 anni, riesco a fare le sfilate e seguire giornalmente la mia attività di consigliere comunale a Lanuvio, oltre che lavorare come hostess in vari congressi».«Questo concorso - continua - è divertente, dà la possibilità a tutte le donne, di valorizzare la figura della mamma e della donna, casalinga, moglie, lavoratrice, nonna, artista e modella. Ed è un onore rappresentare tutte le mamme d’Italia nel calendario di Miss Mamma italiana 2019. Il mio compagno Simone Carabella - conclude- non è geloso, anzi. È proprio lui a darmi lo sprone a partecipare alle sfilate e alle serate spettacolo».