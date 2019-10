​Buche e strade dissestate, iniziano quattro mesi di lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO - Da domani iniziano quattro lunghi mesi di cantieri stradali in città. Come già anticipato nei giorni scorsi, inizieranno diversi lavori di asfaltature in via Savonarola, via Giotto, via dei Mille, via Lungo Canalbianco Sinistro e via Curtatone. Sono i primi interventi di manutenzione stradale deliberati dall'Amministrazione Gaffeo, per un importo di 230mila euro, in una delle prime riunioni della giunta di centrosinistra. La durata di questi interventi è piuttosto lunga, ben 120 giorni, ma si tratta di interventi radicali, i primi di una lunga serie che il primo cittadino e l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Favaretto intendono portare avanti per migliorare la sicurezza stradale. L'obiettivo, comunque, è di fare tutto nel minor tempo possibile, per ridurre al minimo l'emergenza buche nella stagione invernale. Il calo delle temperature e le piogge sono infatti due acerrimi nemici dell'asfalto delle strade comunali, che in questi anni hanno dimostrato di non sapere resistere agli agenti atmosferici invernali.