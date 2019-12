Ladro acrobata perseguita il bar: quarta impresa dell'anno, titolari disperati

LENDINARA - Ha subìto il quarto furto dell'anno il bar Black out, preso di mira molto probabilmente dallo stesso malvivente che come negli episodi precedenti, è entrato dalla finestra per portar via il fondo cassa. Il 2019 si conclude con momenti amari per la titolare Sara Ferlin e le sue collaboratrici nel locale della piazzetta antistante il teatro comunale Ballarin, che ha già subìto tre furti tra la metà di aprile e i primi di maggio.



IL COLPO

Questo furto di fine anno, avvenuto poco dopo le 4 della notte tra domenica e lunedì, ha la stessa dinamica dei precedenti, tanto da far pensare che sia tornato ad agire il ladro agile che oltre al Black out, aveva visitato mesi fa altri negozi, dimostrando una certa prestanza fisica per introdursi dalle finestre collocate in alto in porte e vetrine. Anche stavolta il malvivente ha agito come da copione: le bariste hanno trovato una finestra scassinata e il ladro, che ha utilizzato un tavolo del locale come punto di appoggio per risalire e uscire da dov'era entrato, ha aperto il registratore di cassa portando via i 100 euro che ha trovato. A sottolineare ancora una volta la particolare agilità del ladro contribuiscono due elementi, ovvero il fatto che stavolta abbia scelto una finestrella quadrata che dà sul lato dei portici, più stretta di quella sul lato piazzetta usata le altre volte, e il balzo che avrebbe fatto tra il tavolo sotto la finestra e il bancone del bar, evidenziato dalle impronte lasciate.



Amareggiata per aver ancora una volta subìto un danno all'attività e alla tranquillità, Sara Ferlin ha sporto nuovamente denuncia ai Carabinieri della stazione di Lendinara. «Questa volta è entrato passando dal lato dei portici, perciò i Carabinieri sperano di ricavare elementi utili visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza attive su quel versante». Ci sarebbe anche la testimonianza di un passante che avrebbe visto un individuo aggirarsi in zona riviera. Sul furto indagano appunto i Carabinieri della stazione locale comandati dal maresciallo Lorenzo Maggio.

