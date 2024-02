LENDINARA - Rientrare a casa e trovarvi un ladro, intento a frugare e mettere a soqquadro quello che per chiunque dovrebbe essere il luogo in cui sentirsi sicuri e tranquilli. È questa la brutta esperienza toccata a una residente di via Amendola, strada in cui purtroppo almeno un paio di abitazioni hanno ricevuto sgradite visite dei ladri nel tardo pomeriggio di martedì 6 febbraio. Nella zona si respira grande amarezza e forte preoccupazione per quanto accaduto poco prima dell’ora di cena, quando una residente rientrando nella propria abitazione ha vissuto momenti da incubo. Aperta la porta di casa ed entrata, ha scorto un ladro impegnato a rovesciare cassetti alla ricerca di qualcosa da derubare. Il malvivente si è dato immediatamente alla fuga e fortunatamente non c’è stato alcun contatto fisico.



NOTEVOLE PAURA

In quegli attimi di paura e comprensibile panico, la donna ha richiuso la porta di casa ed è scappata fuori, dando poi l’allarme. Il ladro si era introdotto in casa, forse con un altro malvivente, scassinando una finestra dell’abitazione. Un’analoga dinamica, ma senza spiacevoli incontri diretti, si è verificata anche pochi numeri civici più in là nella stessa via.

Una coppia di coniugi, che nel tardo pomeriggio si è assentata da casa per delle commissioni, al rientro ha trovato l’alloggio messo a soqquadro. I cassetti erano stati passati al setaccio, la camera da letto era praticamente rovesciata. I ladri hanno portato via alcuni ori personali che per la coppia custodivano ricordi e avevano quindi un grande valore affettivo. I Carabinieri, arrivati tempestivamente per condurre i rilievi in entrambi i casi, hanno constatato che una tapparella era stata sollevata e la relativa finestra dell’abitazione dei coniugi al pian terreno era stata forzata con qualche arnese, senza frantumare il vetro e presumibilmente senza produrre rumore.



LE INDAGINI

Con l’amaro in bocca e il forte turbamento che un’esperienza simile non può che lasciare, le persone derubate non hanno potuto che sporgere denuncia ai Carabinieri constatando gli oggetti mancanti e i danni riportati. Non si sa al momento se i malviventi si siano introdotti anche in qualche altra casa della popolosa zona residenziale tra via Valli e la linea ferroviaria.

Proprio sull’altro versante rispetto ai binari era stata colpita nelle ultime settimane la zona di via dei Bersaglieri, con furti che hanno interessato anche alcuni appartamenti in un condominio. Idem in via Sciacca. Non è noto se si tratti di una banda, di un singolo individuo o di una coppia di malviventi.