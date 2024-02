MOGLIANO (TREVISO) - È rientrata a casa e ha trovato ogni stanza messa a soqquadro e poi, in camera da letto, un coltello a serramanico. Spaventata, soprattutto per quello che avrebbe potuto succedere se fosse rientrata e se li fosse trovato di fronte, armati, ha immediatamente chiamato i carabinieri della locale stazione. I militari dell'Arma hanno sequestrato il coltello e hanno avviato indagini. Mentre la proprietaria di casa, sita a Mogliano in via Michelangelo, riassume: «Il furto è stato compiuto giovedì, probabilmente tra le 19 e le 21. Mio padre è uscito di casa proprio alle 19 e credo che stesso sorvegliando l'abitazione. Io sono rientrata alle 19, il cane che era rimasto dentro sta bene. Penso che abbia agitato in quelle due ore passando al setaccio tutta la casa con tutta calma».

IL RACCONTO

I ladri se ne sono andati con un bottino di collanine e anelli d'oro, oltre a qualche ricordo di famiglia. «Tra le altre cose hanno portato via un phon da viaggio del costo irrisorio di 20-30 euro lasciando, invece, elettrodomestici molto più costosi, ma forse ben più ingombranti» conclude la padrona di casa, ancora allarmata dal coltello. Però, concludono: «Se dovesse succedere di nuovo, vorrei che succedesse così, io non ero in casa e al cane, che pure era in casa, non è stato torto un pelo». Via Michelangelo si trova vicino alla chiesa di Zerman ed è solo una delle vie dove si sono registrati furti negli ultimi giorni a Mogliano. Qualche giorno fa in via Selve i furti sono stati parecchi. Una villetta è stata visitata alle 17,30. In questo caso i ladri sono riusciti ad entrare passando da una finestra sul retro. Hanno arraffato l'oro e un po' di contante che hanno trovato a disposizione e si sono dileguati. In un'altra villetta hanno, invece, agitato alle 11 del mattino aspettando che marito e moglie uscissero per andare al supermercato. Sicuri che in casa non c'era nessuno hanno tentato di forzare un serramento ma appena ha ceduto, contemporaneamente è scattato il sistema d'allarme che li ha messi in fuga.

E poi c'è lo strano caso del Diego Bianchin, giardiniere che la mattina si trovava nel suo giardino, insieme ad alcuni operai con i quali stava concordando i lavori da fare. «Sono transitate delle strane persone che non si sono preoccupate della nostra presenza. Sono loro ad aver commesso il furto a casa dei miei vicini che pensavano fossero i miei operai» dice. Si riferisce anche di un latro furto, in una villetta vicina, immortalato dalle telecamere. «Si vedono tre persone in azione. Due entrano nell'abitazione e uno resta in auto a fare da palo». E i residenti dicono, sfiduciati: «È ora di finirla, abbiamo paura».