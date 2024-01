Ladri in casa: maltrattano e narcotizzano il pastore australiano, poi rubano ori e gioielli

​SPINEA - La casa svaligiata e distrutta, gli infissi e le finestre rotte, con tanto di struttura di ferro segata. Il tutto in pieno giorno. E’ accaduto martedì mattina a Spinea, in una casa vicina al confine con Asseggiano. Un incubo per S.M. che, tra tante brutte sorprese, ha scoperto che i ladri hanno maltrattato il suo pastore australiano: “Sono rientrata dal lavoro per un attimo in pausa, per darle una carezza, e l’ho trovata esanime: aveva gli occhi aperti ma non reagiva. Dopo un’ora ha ricominciato a muoversi ma è terrorizzata. I carabinieri mi hanno spiegato che probabilmente l’hanno stordita con calci o pugni e poi le hanno spruzzato qualcosa » . La donna ha iniziato a chiamare il figlio, che però era al lavoro, e forse così ha messo in fuga i ladri. Poi ha chiamato i carabinieri. « Sono entrati da una finestra ma hanno rotto molti altri balconi e finestre, forse per creare vie di fuga. Hanno segato anche le strutture in ferro, il tutto senza che nessuno dei vicini si accorgesse di nulla. Sono certamente dei professionisti » . Non solo danni enormi. Purtroppo, nonostante fosse in pieno giorno, hanno avuto tutto il tempo di rovesciare la casa e di scappare con tutto ciò che di prezioso hanno trovato: « Hanno portato via una collezione di orologi, l’oro mio e quello dei miei genitori che sono morti e poi i soldi. Avevano idee precise ed erano esperti: hanno lasciato gli oggetti tecnologici, gli orologi poco costosi e anche i solitari d’argento: tutti pensano che siano veri ma loro sapevano benissimo che non avevano valore. So già che non ritroverò nulla ma la cosa peggiore è la paura: per noi è stato uno shock, ora non riusciamo a dormire » . E se di recente i ladri hanno abituato a furti a raffica, prendendo di mira tante abitazioni di un quartiere (poco tempo fa per esempio in via Bennati a Spinea) l’aspetto particolare è che mercoledì mattina sono andati solo in una casa. Un furto mirato, dal quale è difficile difendersi, ma l’occasione per ribadire i consigli delle forze dell’ordine: luce accesa, telecamere installate e attenzione alla privacy, evitando di pubblicare dettagli della propria casa e degli spostamenti.

Ultimo aggiornamento: 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA