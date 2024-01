CASALE SUL SILE (TREVISO) - Svaligiano l’auto di due orefici in visita a un’amica poliziotta. E scappano con i gioielli mentre in casa la combriccola sta festeggiando la rimpatriata. È un furto clamoroso quello messo a segno lunedì pomeriggio a Casale sul Sile. Non solo per il bottino, che sfiora i 15mila euro, ma soprattutto per l’audacia dei ladri. Professionisti sfrontati che hanno pedinato per 50 chilometri la Fiat Panda noleggiata dai due orefici campani, di ritorno dalla fiera di settore Vicenzaoro. E poi l’hanno ripulita, incuranti del fatto che fosse parcheggiata nel garage di una agente della polizia di Stato.