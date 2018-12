Auto urta mamma in bici: cade con la figlia di due anni. Ricoverate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Mamma e figlioletta di due anni urtate da un'auto, cadono a terra e finiscono in ospedale. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 all'incrocio Stoppa tra via Oroboni e viale Della Pace, a ridosso del centro di Rovigo. La bici con la bimba di due anni e la mamma è stata urtata leggermente da un'auto, la mamma ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra. Fortunatamente per bimba e genitore solo qualche contusione, le due sono comunque state portate in ospedale per controlli. Sul posto la polizia e il Suem 118.