Malore in treno per Grazia Di Michele, era attesa a Rosolina per una serata

Malore per la scrittrice e cantautrice Grazia Di Michele. L'artista era attesa stasera a Rosolina (alle 21 all'Auditorium Sant'Antonio ) per un incontro inserito all'interno della rassegna Polesine Incontri organizzata dalla Fondazione Aida. La cantautrice era partita in treno da Roma diretta in Polesine quando ha accusato un malore. L'incontro è stato quindi annullato e Grazia Di Michele è rientrata nella Capitale in via precauzionale. Il malore si era manifestato improvvisamente.

L'evento con l'autore verrà riprogrammato in data da definirsi.