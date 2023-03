STIENTA - Lasciano la casa per alcune ore per partecipare a un compleanno, rientrano e trovano l’abitazione ribaltata e svuotata. È un colpo da quasi 15mila euro quello andato a segno giovedì sera in una villetta di via Giacomo Matteotti, a Stienta, lungo l’argine del Po. Un doloroso rientro a casa per una coppia che, da luglio dello scorso anno, abita nel paese rivierasco.

Il racconto del proprietario: «Giovedì ci siamo assentati alcune ore, dalle 19 alle 22, per andare a festeggiare il compleanno di mia mamma, a Santa Maria Maddalena. Quando io e la mia compagna siamo rientrati, ho subito notato che c’era qualcosa di strano: le spade antiche che colleziono erano sul tavolo della cucina e poi ho visto una finestra rotta. Ci siamo precipitati al piano superiore e lì, purtroppo, abbiamo visto che una stanza, in particolare, era letteralmente sottosopra. Ci hanno portato via i gioielli, una cassaforte dall’armadio, profumi, borse. Un colpo da circa 15mila euro, stimando anche i danni arrecati alla finestra per entrare. Inoltre, hanno sradicato e portato via una telecamera collocata all’esterno dell’abitazione. Temevamo per il gatto e il coniglio che erano in casa, ma fortunatamente gli animali stavano bene. Abbiamo contattato immediatamente i carabinieri e il servizio di vigilanza privata a cui ci siamo appoggiati da alcuni mesi: militari sono intervenuti subito per un sopralluogo, il giorno dopo abbiamo fatto denuncia».

GRANDE AMAREZZA

«La mia famiglia è originaria di Roma - racconta ancora la vittima del furto - dal 1999 mi sono trasferito a Ferrara e lì ho vissuto vent’anni per motivi di lavoro, senza mai incorrere in episodi di microcriminalità. Mi sono innamorato del Veneto e da poco mi sono trasferito nel Rodigino, assieme alla mia compagna. Cercavamo una sistemazione tranquilla, in campagna, e abbiamo trovato e ristrutturato una casa a due passi dal Po, vicino all’imbarcadero a Stienta. Sono stati mesi di grandi sacrifici per effettuare tutti i lavori necessari. Abitiamo qui dal luglio del 2022 e da dicembre abbiamo ufficialmente spostato la residenza in Polesine. Avevamo in programma di dotare la casa di un impianto di allarme e di installare delle inferriate: purtroppo i malviventi ci hanno preceduto».

«Ci siamo trasferiti da meno di un anno e questo episodio mi lascia molto amareggiato - conclude il proprietario - stiamo valutando di trasferirci ancora, di impiegare i nostri soldi in un paese più sicuro».

LE INDAGINI

La famiglia che ha subìto il furto ha fatto il giro del quartiere, alla ricerca di informazioni utili: tuttavia, nessuno ha notato movimenti o veicoli sospetti. Nemmeno il messaggio pubblicato sui social network, per avvertire la comunità di quanto accaduto, è servito, al momento, a raccogliere indicazioni. Venerdì i proprietari della villetta di via Matteotti hanno sporto denuncia, presentandosi alla stazione dell’Arma di Stienta.