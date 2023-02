ROVIGO - Hanno colpito poco prima dell'ora di cena, mentre l'anziana invalida era in casa sul divano e con la figlia che, appena rientrata, si è accorta che c'era qualcosa di strano. Due ladri hanno fatto irruzione lunedì alle 18.50 in via Padre Placido Cortese, nella frazione di Borsea, in un appartamento al piano terra di un condominio. L'anziana, sola in casa in quel momento, rientrata dopo un periodo di degenza in ospedale, non si è accorta di nulla, ma a lanciare l'allarme è stata la figlia. Appena messo piede nell'abitazione, ha visto che una delle stanze era illuminata da una torcia.



LE URLA

Questione di attimi: ha iniziato a gridare e i malviventi, che sono stati quindi scoperti, sono scappati a gambe levate attraverso il giardino. Il primo a intervenire per prestare aiuto è stato un vicino di casa, che ha sentito quelle grida e si è precipitato nei pressi dell'abitazione. Ha provato a fermare i due malviventi, descritti così: bianchi, probabilmente stranieri, con un berretto rosso e un berretto nero a nascondere la faccia, vestiti con delle tute.



FINTA PISTOLA

Uno dei due, per mettere paura, ha fatto finta di estrarre qualcosa dalla tasca e purtroppo il vicino non è riuscito a fermare, o quanto meno a rallentare, la fuga dei malintenzionati. I malviventi sono entrati dalla porta-finestra, forzata abilmente, poi si sono chiusi dentro con il chiavistello per agire indisturbati: hanno depredato l'abitazione di oro e gioielli, lasciando a terra dei buoni carburante.



I SOCCORSI

Dopo otto minuti dalla prima telefonata d'aiuto, è arrivata la Polizia che ha raccolto le testimonianze dei presenti. Con un post pubblicato ieri mattina sui social, il vicino che si è ritrovato faccia a faccia con i ladri ha cercato di raccogliere ulteriori elementi utili all'indagine: «Lunedì 30 gennaio alle 18.50, ci sono stati i ladri in via Padre Placido Cortese: chiunque avesse notato una macchina tipo Mercedes nera o abbia le telecamere di sorveglianza in zona si faccia sentire», è l'appello rivolto ai residenti di Borsea.