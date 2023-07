​Coppia ordina la cena e non paga il rider: «Passiamo noi a saldare il conto», ma scompaiono. Il locale lancia un appello

Una catena di ristoranti inglesi, Manjaros Billingham, presente nel nord-est dell'Inghilterra, ha deciso di lanciare un appello sui social dopo ciò che è successo a uno dei suoi fattorini.

I proprietari del locale stanno cercando di rintracciare una coppia che avrebbe rubato il cibo ordinato prendendosi gioco di uno dei loro dipendenti che, dopo avere consegnato l'ordine, non avrebbe più visto i clienti disonesti.

La vicenda

Billingham è un luogo abbastanza tranquillo: il classico posto in cui "non succede mai nulla". Proprio per questo motivo, gli abitanti della cittadina quando hanno appreso del furto di cibo sono rimasti alquanto sorpresi. Stando a quanto hanno raccontato i proprietari del locale Manjaros ai media locali, una coppia avrebbe ordinato la cena e detto al fattorino che sarebbero tornati al locale per saldare il conto. Tuttavia, nonostante i due sembravano essere affidabili, nessuno li ha più rivisti.

Così il locale ha lanciato un appello su Facebook: «Qualcuno conosce questa splendida coppia? Hanno ordinato da asporto al nostro ristorante di Billingham, si sono incontrati con il fattorino per ritirare il cibo, l'hanno portato in casa e hanno detto che sarebbero tornati al locale per pagare, nonostante il ragazzo abbia più volte provato a chiedere loro il denaro. Nessuno li ha più visti. Se conosci questi sciattoni, faccelo sapere: c'è un conto da pagare».

La reazione degli utenti social

Nonostante il fastidio che l'episodio ha creato al locale, sui social, sotto l'appello lanciato da Manjaros, gli utenti hanno reagito cercando di trovare il lato positivo, ovvero quello che, almeno, involontariamente i due hanno fatto pubblicità al ristorante. Altri, invece, si impegnano a cercare di ritrovare la coppia disonesta.