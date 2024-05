Gaza, Netanyahu a Blinken: no ad accordo che preveda la fine guerra

Guerra a Gaza, gli aggiornamenti in diretta.

Nell'incontro avuto a Gerusalemme, il premier Benjamjn Netanyahu ha ribadito al segretario di Stato americano Antony Blinken che non accetterà alcun accordo con Hamas che preveda la fine della guerra a Gaza. Lo scrive su X Barak Ravid, del sito Axios, citando fonti americane e israeliane, secondo cui Netanyahu ha anche ribadito che se Hamas non cederà su questa richiesta non ci sarà alcun accordo e Israele avvierà l'operazione contro Rafah.