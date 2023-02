ROVIGO - "Beccato" con la refurtiva di un furto ad un locale di Porto Viro, dal quale aveva asportato fra l’altro vari fusti di birra per la spina, e denunciato a piede libero. C ome sono stati deferiti due automobilisti trovati ubriachi alla guida. Non solo, nell’ambito del servizio coordinato di martedì dei Carabinieri del Comando provinciale, sono anche state accompagnate in carcere due persone con condanne definitive: un 20enne, sconterà un residuo pena di 11 mesi per violenza privata, rapina ed estorsione, reati commessi in Rovigo nel luglio 2018, ( ordine di carcerazione d e lla Corte di Appello di Venezia ); un 40enne scont erà 3 anni e 11 mesi per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito di vicende che risalgono al febbraio dello scorso anno, a Bosaro ( ordine d e lla Procura di Rovigo ) .

Nell’ambito del servizio, oltre alle normali pattuglie che quotidianamente operano sul territorio, sono stati messi in campo 10 ulteriori auto per un totale di 21 militari delle Compagnie di Rovigo, Adria e Castelmassa. I controlli, rivolti principalmente alla prevenzione e repressione dei furti ed al controllo della circolazione stradale, hanno portato a fermare in vari posti di controllo oltre 60 veicoli, con circa 100 persone identificate e con 8 sanzioni per violazioni al Codice della strada e con la denuncia di un 58enne ed un 35enne per guida in stato di ebbrezza, essendo stati trovati al volante rispettivamente con tassi di 0,8 e 1,10 grammi per litro. De ferito anche un 21enne per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale .

IL FURTO