Furgone piomba contro la vetrata del negozio di biciclette e la sfonda: colpo a Badia Polesine

BADIA POLESINE (ROVIGO) - Intervento dei vigili del fuoco stanotte, intorno alle 4:30 in via Roma, a Badia Polesine, per mettere in sicurezza un negozio di biciclette con le vetrate sfondate da un furgone e per il fumo antifurto scattato dopo il furto all’interno: nessuna persona è rimasta coinvolta. Al lavoro una squadra dei vigili del fuoco di Castelmassa e i Carabinieri. Nessun danno strutturale al palazzo soprastante. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 7.45 di stamattina.