FRATTA POLESINE - La salma di Adam El Bouhali, il bambino trovato morto tre sere fa, poco prima di mezzanotte, nel canale Adigetto, a Ramedello di Fratta Polesine, verrà trasferita in Marocco, non appena le indagini per chiarire le esatte dinamiche che hanno portato alla sua morte, saranno concluse. La volontà dei genitori è infatti quella di seppellire il corpicino del bimbo, nato il 30 marzo 2018 a Rovigo, nella loro terra d’origine. Per fare questo però serviranno tanti soldi, visto che bisognerà effettuare un trasporto aereo eccezionale, in aggiunta ai biglietti dei famigliari e al costo della cerimonia di addio.

RACCOLTA FONDI

Per questo motivo, i Comuni di Fratta Polesine e Villanova del Ghebbo, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi, per aiutare economicamente i genitori di Adam. «Il corpo del bambino è ancora a disposizione del magistrato, e dunque abbiamo ancora qualche giorno per capire meglio come poter fare questa raccolta fondi - spiega il sindaco di Fratta, Giuseppe Tasso -. Non sono andato a portare le mie condoglianze ai genitori, in quanto ho preferito rispettare il loro grande dolore. Andrò comunque a trovarli nella loro abitazione di Ramedello nei prossimi giorni». Il sindaco di Villanova del Ghebbo, Gilberto Desiati, ha affermato: «Mi unisco all’idea del collega Tasso, ossia di attivarmi per una raccolta benefica atta a coprire le spese per portare il corpicino di Adam in Marocco».

LUTTO CONDIVISO

Nel frattempo, la morte del piccolo Adam ha finito con lo sconvolgere non solo la comunità di Fratta, dove il bambino marocchino di 4 anni viveva con la sua famiglia, ma anche i paesi vicini di Villanova del Ghebbo, Costa di Rovigo, Pincara, Villamarzana e Arquà Polesine. Questo anche in virtù del fatto che Adam El Bouhali, iscritto alla scuola dell’infanzia “Suor Giuseppina Vecchiato” di Fratta, era un alunno dell’Istituto comprensivo Costa-Fratta, comprendente tutti i sopracitati Comuni. Giusto martedì mattina, ossia il giorno prima che si verificasse la tragedia, Adam aveva partecipato alla Festa dell’Albero, assieme agli altri bambini della scuola materna. Ieri mattina, alle 10.30, su disposizione del dirigente scolastico Nello Califano, in tutte le 13 scuole del Comprensivo, è stato osservato un minuto di silenzio. «È con grande dolore che abbiamo appreso della triste notizia della perdita di uno dei nostri bambini - afferma Califano -. In questo momento di grande sofferenza e tristezza, desidero esprimere alla famiglia, le più sentite condoglianze dalla nostra comunità educante. Siamo tutti addolorati e siamo qui per sostenerci a vicenda in questo momento difficile, consapevoli che questa notizia, potrebbe avere un impatto emotivo, soprattutto sui nostri studenti e sulle loro famiglie». Nello Califano ha invitato le famiglie a contattare la scuola, in caso di necessità di supporto o anche solo per parlare con qualcuno. «Faremo del nostro meglio per offrire un ambiente sicuro e accogliente per tutti. Cercheremo di far fronte alla situazione nel miglior modo possibile».

LE INIZIATIVE

Il minuto di silenzio verrà osservato anche oggi pomeriggio, in ognuna delle gare casalinghe, dove saranno impegnate le squadre giovanili del Fratta Calcio. «Non aveva ancora 5 anni, il piccolo angelo inghiottito dalle acque dell’Adigetto - si legge nel comunicato scritto dalla dirigenza del Fratta -. Proprio lì, dove è annegato Adam, tutti i giorni passiamo su quel ponte. Ci sembra impossibile. È una tragedia immensa quella che ha colpito la nostra comunità. Mercoledì sera avremmo voluto tutti buttarci nel canale, per cercare Adam, trovarlo e tirarlo fuori da quelle acque maledette. Avremmo voluto tirarlo fuori impaurito, sgomento, ma vivo. Non ci resta che stringerci alla sua famiglia e piangere».