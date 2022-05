Fotografo aggredito dal fidanzato della ex finisce all'ospedale

ROVIGO - Aggredito sotto casa dal fidanzato della ex, professionista rodigino finisce all'ospedale. È successo venerdì sera in centro a Rovigo, dove un fotografo e web designer ha trovato sotto casa sua in centro un giovane che lo ha minacciato verbalmente e aggredito fisicamente. Non è cosa di tutti i giorni essere aggredito sotto casa dal ragazzo della ex: la sua dichiarazione su Facebook non ha lasciato indifferenti le centinaia di amici che si sono prontamente accertati delle sue condizioni. Il professionista, molto noto proprio per a sua attività, è stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso per le medicazioni, avendo riportato delle lesioni. Il referto dell'ospedale indica escoriazioni e contusioni, fortunatamente nulla di serio: qualche graffio e botta. Il professionista valuterà di sporgere denuncia, la legge consente a chi subisce lesioni di poter fare querela entro 90 giorni dall'episodio in questione, ma nel frattempo si è solo detto rattristato che nel 2022 possano accadere cose del genere. Minacce e violenza restano la maschera dei deboli.