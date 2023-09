ROVIGO - Sarà un Ottobre rodigino caldo non solo per le temperature che si prospettano miti, ma anche per l’intenso calendario di eventi che animerà la città durante il mese dell’anno che più di ogni altro àncora Rovigo alle sue tradizioni. Calendario che è stato presentato dall’assessore a Eventi e manifestazioni Benedetta Bagatin, affiancata dalla funzionaria Carla Cibola, alla presenza di rappresentanti delle associazioni coinvolte. Gli appuntamenti in programma sono più di venti, distribuiti in un arco fra il 1 ottobre e il 4 novembre. E anche la dimensione degli spazi che ospiteranno gli eventi in calendario risulta diffusa. Perché, come ha evidenziato Bagatin, «le sale coinvolte sono principalmente la Pescheria e la Gran guardia, ma ci sono una serie altri spazi interessati»: sale Celio e Flumina al museo dei Grandi fiumi, padiglione E del Censer e Palazzo Angeli. A luoghi diversi fanno riscontro proposte diverse: mostre, conferenze, presentazioni libri, incontri anche di carattere sportivo. Non a caso, l’assessore ha evidenziato: «Come sempre abbiamo aperto un bando per raccogliere le varie proposte che prevedeva la messa a disposizione delle sale comunali a titolo gratuito. È stato un bando molto partecipato e abbiamo fatto il possibile per accogliere tutte le proposte. Di questo ringrazio sia gli uffici, sia chi ha partecipato».

IL DETTAGLIO

Entrando nel vivo del programma illustrato da Bagatin, che ha messo l’accento sugli elementi di novità, la Pescheria ospiterà la mostra antologica di Paolo Zambonin “La poesia del colore, il respiro delle emozioni” del Gruppo Autori polesani dal 1. al 6 ottobre, “Futuri artisti di Rovigo” di Le mille e una notte dal 7 al 10, mostra di pittura e fotografia “Vetrine in mostra” del Circolo culturale arti decorative dal 11 al 15, “Le lingue in fiera. La modernità di greco e latino” della Società Dante Alighieri il 14 ottobre dalle 17 alle 19, mostra di pittura dei soci dell’associazione Barbujani dal 16 al 22, “Rovigo e il territorio. Arti e tradizioni” del Circolo polesano Amici dell’arte dal 23 al 28. Infine una novità: l’iniziativa “Light and shadow” di Pro loco e Rocco Ministeri dal 29 ottobre al 4 novembre.

La Gran guardia ospiterà, invece, “Incontro con il gruppo di tandemiste in viaggio attraverso l’Italia” di Amici della bici il 2 ottobre alle 17.30, il ciclo Incontri con l’autore del Circolo di Rovigo il 5 ottobre “Non siamo una nazione” di Giorgio Bido, il 12 “Ariele e dopo” di Giorgio Cittadini e il 19 “Il castrato di Vivaldi” di Gian Domenico Mazzocato, tutti alle 18, “Immagini musica e parole dal territorio” di Stefania Donatella Paron dal 6 al 12, 73, Giornata nazionale vittime incidenti sul lavoro dell’Anmil 8 ottobre dalle 10 alle 13, 47. Mostra micologica rodigina dell’associazione Bresadola dal 13 al 15 ottobre, la Lega nazionale del cane dal 20 al 22 nell’androne della sala, la mostra pittorica “Liberarte” il 28 e il 29 e la conferenza “Time is brain” il 29 alle 10 entrambe dell’Associazione lotta ictus cerebrale, il 30 dalle 17 alle 20 l’evento di formazione “Giornalisti a Rovigo” dell’Assostampa polesana.

La novità, in Gran guardia, sarà lo Spazio Inps dal 21 al 24 per avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini. In sala Celio, dal 10 al 15 ottobre si terrà “Da Rovigo al mondo: una vita tra arte e idea di futuro” del maestro Giuseppe Pietroni, in sala Flumina al museo “Pioppicoltura 2.0. Tra presente e futuro” dell’Ordine degli Agronomi e Forestali il 13 ottobre dalle 9 alle 13, al padiglione E del Censer il 21 e 22 la gara di scherma 1. prova interregionale e Gran premio Giovanissimi (Under 14) 6 armi del Centro Scherma Rovigo, mentre a Palazzo Angeli la conferenza di Nicola Del Corno, docente di storia all’università statale di Milano, sul libro di Giacomo Matteotti “Un anno di dominazione fascista” dell’associazione culturale Matteotti il 28 ottobre alle 17.