POLESELLA - Saranno Tananai e Rocco Hunt gli ospiti d’eccezione di Elysium festival, il grande evento previsto al Palazzo Rosso a Polesella venerdì 1 e sabato 2 settembre. Il calendario della manifestazione è stato annunciato durante la conferenza stampa di lunedì sera nella sala consiliare del Comune, alla presenza degli organizzatori, del sindaco Leonardo Raito, dell’assessora Silvia Vignaroli e della consigliera Sabrina Gentile. Il festival inizierà alle ore 20 (il giorno di Tananai) e alle 18 (quello di Rocco Hunt).

Raito ha spiegato che l’iniziativa sarà uno degli eventi più importanti della scena musicale provinciale dell’estate 2023, reso possibile dall’impegno e dal coraggio che imprenditori e gestori del locale hanno dimostrato, nell’ottica di valorizzare il territorio e lo stesso Palazzo Rosso, luogo di aggregazione per i giovani della provincia. «Una partenza sprint per un futuro ricco di eventi in collaborazione con Palazzo Rosso, che quest’estate ha offerto eventi di qualità che hanno spaziato dalla musica al cabaret, coinvolgendo migliaia di persone».

Raito h a ringraziato gli organizzatori, gli sponsor e i tecnici che stanno lavorando, mettendo in campo un importante sforzo organizzativo per permettere lo svolgimento dell’evento. Ha poi sottolineato l’importanza di questi due concerti per la provincia di Rovigo, che si trova ad ospitare in un luogo prezioso due artisti che solitamente si esibiscono a chilometri e chilometri di distanza.

Ha preso poi la parola Jari Frezzato, organizzatore . H a spiegato che i concerti si terranno nel parco della struttura che si affaccia sulla Statale 16 e che sarà suddiviso in due zone: una zona Vip per chi nel pomeriggio vorrà accedere alla piscina e al buffet e una per chi vorrà partecipare solo al concerto e che sarà dotata di bar e chioschi con panini e piadine.



ARTISTI E PREVENDITA



I biglietti, in prevendita su Ticketone e in alcuni punti vendita a Ferrara, Rovigo, Porto Viro, oltre che allo stesso Palazzo Rosso, hanno un costo di 34,50 euro il 1 settembre e 23 euro il giorno dopo.

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, classe 1995, di Cologno Monzese, è noto col nome di Tananai dal 2019, quando ha lasciato la musica elettronica per il pop. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Sesso occasionale”, arrivando ultimo in classifica, per poi classificarsi al quinto posto l’anno dopo col brano “Tango”, che ha avuto un grandissimo successo radiofonico.

Rocco Hunt, pseudonimo di Rocco Pagliarulo, è nato nel 1994 a Salerno. Celebre per aver trionfato a Sanremo Giovani 2014 con la canzone “Nu juorno buono”, in seguito alla quale ha collezionato grandi successi musicali e collaborazioni con artisti di spessore.