Rovigo. Maxi evasione dell'Iva, confiscati a imprenditore 8,5 milioni di euro

ROVIGO - Confiscati 8,5 milioni di euro a un imprenditore condannato per aver evaso l'Iva. I finanzieri hanno messo sotto sequestro terreni, quote societarie, denaro e veicoli.

Tutto è cominciato da una verifica fiscale della guardia di finanza nel 2021 nei confronti di un imprenditore del Rodigino, titolare di una srl che operava nella commercializzazione di prodotti petroliferi. L'uomo aveva emesso una serie di fatture false in favore di altri soggetti e ne aveva ricevute altre per un totale di 39 milioni di euro. Evadendo l'Iva per 8.459.000 euro. Così i finanzieri lo avevano denunciato e l'imprenditore ha deciso di patteggiare.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la confisca dei suoi beni per lo stesso importo dell'evasione dell'Iva.